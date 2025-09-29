2025-09-29 08:49:03
 Μέχρι πριν έναν χρόνο και πριν η πανδημία μπει για τα καλά στην ζωή μας και καθορίσει τον τρόπο που ζούμε και σκεφτόμαστε, ίσως κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί την ζωή του χωρίς το κινητό του τηλέφωνο στο χέρι, το τάμπλετ στην τσάντα και φυσικά το διαδίκτυο συνδεδεμένο και με τα δύο.

Μάλιστα, πρόκειται για μια σκέψη άκρως καταστροφική για τους περισσότερους, οπουδήποτε κι αν βρίσκονταν. Είτε ταξίδευαν σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ή μητρόπολη του κόσμου, είτε επέλεγαν κάποιο πιο ήσυχο και ήρεμο μέρος σε εξωτικούς και απομακρυσμένους προορισμούς.

Αυτό που συνέβη με την Covid-19 είναι το ότι ο χρόνος που περνάμε μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή μας αυξήθηκε κατακόρυφα τον τελευταίο χρόνο

. Όπως αναφέρει το Lonely Planet, προ της πανδημίας, ο μέσος Αμερικανός περνούσε τέσσερις ώρες την ημέρα στο smartphone του, ενώ μόλις η τηλεργασία κλήθηκε να εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου αυτή ήταν εφικτή, οι τέσσερις ώρες αυξήθηκαν σε έξι, με έρευνες που δείχνουν ότι το 53% των Αμερικανών υποφέρει από «κόπωση οθόνης». Μελέτες, μάλιστα, δείχνουν ότι ο αυξημένος χρόνος μπροστά σε μία οθόνη μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, κατάθλιψη και σωματικές παθήσεις.

Για την αντιμετώπιση της κόπωσης και της εξάντλησης που προκαλούν οι όλο και αυξανόμενες ώρες μπροστά από την οθόνη, εκείνοι που θα ταξιδέψουν αυτήν την χρονιά θα προσπαθήσουν να κάνουν ένα είδος «ψηφιακής αποτοξίνωσης», μια τάση που κάποιοι επαγγελματίες του χώρου ονομάζουν ως «διακοπή κυκλώματος». Οι διακοπές τους, λοιπόν, θα φροντίσουν να έχουν μεγάλη διάρκεια, ενώ η επιλογή του προορισμού θα είναι ένα μέρος στην κυριολεξία μακριά από όλους και από όλα, χωρίς καθόλου ίντερνετ, φυσικά.

Κάτι που οι επιχειρηματίες του χώρου έχουν συνειδητοποιήσει για τα καλά, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες τους στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στον τουρισμό από την εμφάνιση της πανδημίας κι έπειτα. Για παράδειγμα, στην καμπίνα Digital Detox στο Ηνωμένο Βασίλειο, το τηλέφωνο των επισκεπτών απομακρύνεται από το πρώτο λεπτό που βρίσκονται σε αυτήν, αφήνοντας τον επισκέπτη «αντιμέτωπο» με τις εκτάσεις χωραφιών και τα δάση του Έσσεξ.

Από την άλλη, οι πιο τολμηροί ίσως θελήσουν να έρθουν αντιμέτωποι με τα όριά τους, επιλέγοντας κάποια από τις αποδράσεις του Black Tomato Get Lost, με εκδρομές που μεταφέρουν σε μια απομακρυσμένη και άγνωστη τοποθεσία κάπου στον κόσμο.



