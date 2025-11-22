2025-11-22 07:48:49
Μια νέα παγκόσμια έρευνα της Ampere Analysis έρχεται να ανατρέψει την εικόνα που συχνά παρουσιάζεται για τις προτιμήσεις των gamers. Παρότι τα μεγάλα στούντιο επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε multiplayer, live-service και online εμπειρίες, η πλειονότητα των παικτών εξακολουθεί να προτιμά τα single-player παιχνίδια.

Η Ampere ανέλυσε τις απαντήσεις περισσότερων από 34.000 παικτών και διαπίστωσε ότι σε βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το single-player παραμένει ξεκάθαρα η δημοφιλέστερη επιλογή. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι ο κόσμος συνεχίζει να αναζητά ιστορίες, προσωπικό ρυθμό και αυτονομία στο gameplay, παρά την επικράτηση των online τάσεων.

Η έρευνα εντόπισε επίσης μια σαφή διαφορά ανά ηλικιακή ομάδα. Οι παίκτες 16–24 ετών είναι οι μόνοι που εμφανίζουν μικρότερη προτίμηση στο single-player, κάτι που συνδέεται με την επιτυχία τίτλων που βασίζονται στην κοινωνική διάδραση. Από τα 25 και πάνω, όμως, το ενδιαφέρον για solo εμπειρίες αυξάνεται σταθερά, φτάνοντας στο υψηλότερο ποσοστό στους παίκτες 55–64 ετών.

Παράλληλα, το 24% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι επηρεάζεται άμεσα από το τι παίζουν οι φίλοι του, ένα στοιχείο που δείχνει πως η κοινωνική αλληλεπίδραση εξακολουθεί να διαμορφώνει τις αγορές, ακόμη κι όταν η προτίμηση είναι το single-player.

Η Louise Wooldridge, senior research manager της Ampere, σχολιάζει ότι τα δεδομένα επιβεβαιώνουν πως τα single-player παιχνίδια παραμένουν απολύτως βιώσιμα και περιζήτητα, παρά την κυριαρχία των multiplayer μοντέλων monetisation.



