Η Κωνσταντινούπολη καλωσορίζει το Venice Simplon Orient Express με ένα εμβληματικό πολυτελές σετ τρένων για την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας
2025-09-29 11:52:45
Η Κωνσταντινούπολη πρόκειται να υποδεχτεί το θρυλικό Venice Simplon Orient Express την 1η Οκτωβρίου 2025 , σηματοδοτώντας τη δεύτερη επίσκεψή του στην Τουρκία φέτος και ενισχύοντας το κύρος της πόλης ως πολιτιστικού σταυροδρόμι. travelandtourworld.comΤο πολυτελές τρένο, γνωστό για τα σχολαστικά αναπαλαιωμένα βαγόνια του των δεκαετιών του 1920 και του 1930, ξεκίνησε το τρέχον ταξίδι του sidirodromikanea
