2025-09-29 11:01:43
Φωτογραφία για Γιατί ρε Πατέρα; : Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο;

 





Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» κάθε Δευτέρα στις 22:30 έρχεται στον ΑΝΤ1 και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.



Όσα θα δούμε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στο 2ο επεισόδιο



Τα τρία αδέρφια έχουν προθεσμία 24 ωρών να παραδώσουν στον Μιχαήλο τα χρήματα και ανάμεσά τους εισβάλλει η καχυποψία για το ποιος μπορεί να τα πήρε. Ο Μιχαήλος, παράλληλα, μαθαίνει από τη Μάγδα ότι μία μέρα πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης, πήγε όντως σε μία καφετέρια με δύο βαλίτσες και εκεί συνάντησε τον Νίκο. Όμως, στη μοιραία καφετέρια αποκαλύπτεται, τελικά, πως δεν πήγε μόνο ο Νίκος αλλά και η Βιβή και ο Φώντας! Ο Μιχαήλος, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια, πηγαίνει και τα τρία αδέρφια στην καφετέρια, προκειμένου να τ’ αναγνωρίσει η σερβιτόρα και να θυμηθεί ποιος από τους τρεις έχει τη βαλίτσα με τα λεφτά. Όμως, το σχέδιό του ανατρέπεται από ένα αναπάντεχο συμβάν…

Δείτε το trailer: 



 «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου κάθε Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1



Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανατροπή στα πρωινά της Κυριακής – Ποιος πήρε την πρωτιά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στα πρωινά της Κυριακής – Ποιος πήρε την πρωτιά
Κοντά σε συμφωνία ο Μάρκος Σεφερλής - Σε άλλο κανάλι εκτός MEGA οδεύει...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κοντά σε συμφωνία ο Μάρκος Σεφερλής - Σε άλλο κανάλι εκτός MEGA οδεύει...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Τι σχέση έχει η Λίτσα Πατέρα με σειρά του ΑΝΤ1; - Tι θα αποκαλύψει;
Τι σχέση έχει η Λίτσα Πατέρα με σειρά του ΑΝΤ1; - Tι θα αποκαλύψει;
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Διαβάστε τη συνέχεια πρίν παιχτεί στην Tv
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Διαβάστε τη συνέχεια πρίν παιχτεί στην Tv
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Κι ο ΑΝΤ1 απαντά με διπλό επεισόδιο «Grand Hotel» έναντι του «Άγιου Έρωτα»
Κι ο ΑΝΤ1 απαντά με διπλό επεισόδιο «Grand Hotel» έναντι του «Άγιου Έρωτα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Τριπλός ρόλος για τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη τη νέα τηλεοπτική σεζόν
Τριπλός ρόλος για τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη τη νέα τηλεοπτική σεζόν
Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης
Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης