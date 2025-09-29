2025-09-29 11:42:57
Φωτογραφία για Αιγύπτιος παλαιστής σημείωσε παγκόσμια ρεκόρ τραβώντας τρένο με δόντια!
Ο Αιγύπτιος παλαιστής Άσραφ Μαχρούς, γνωστός με το παρατσούκλι Καμπόνγκα, κατέκτησε τρία Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες για εξαιρετικές επιδείξεις δύναμης, συμπεριλαμβανομένης της έλξης ενός τρένου χρησιμοποιώντας μόνο τα δόντια του.greekcitytimes.comΣτον σιδηροδρομικό σταθμό Ραμσή του Καΐρου την Πέμπτη, πλήθη συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τον Μαχρούς να σέρνει ένα τρένο 279 τόνων σχεδόν 10 μέτρα sidirodromikanea
Νέα σύνθεση και αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.
Νέα σύνθεση και αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.
Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας
