





Ο Μάρκος Σεφερλής φαίνεται πως αλλάζει τηλεοπτική στέγη μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ. Ο γνωστός κωμικός αποκάλυψε στην εκπομπή Super Κατερίνα ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με το κανάλι του Φαλήρου, ενώ ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με νέο σταθμό.

Αν και αρχικά ακούστηκε το όνομα του Mega (μιας και είχε συζητήσει τον Αύγουστο με το κανάλι σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.com), σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκεται με τον Alpha.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται σύντομα να «κλείσει» το deal. Σε πρώτη φάση, η συνεργασία θα αφορά την τηλεοπτική μετάδοση των θεατρικών παραστάσεων του Σεφερλή, με τον Alpha να σκοπεύει να αξιοποιήσει το υλικό του για την prime time του Σαββάτου.

Πηγή: tvnea.com