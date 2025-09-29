2025-09-29 11:47:23
Φωτογραφία για Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Συμβουλευόμαστε την προηγούμενη ανάρτηση και το συντακτικό από το σπιράλ τετράδιό μας για να κάνουμε την εργασία 7, στη σελίδα 55 του Τ.Ε..

Μαθηματικά: Αφού διαβάσουμε τη θεωρία για την επίλυση των αριθμητικών παραστάσεων και ξαναδούμε τις λυμένες ασκήσεις, κάνουμε τις ασκήσεις 1, 2 (σύμφωνα με τα παραδείγματα) και 3, στη σελίδα 21 του Τ.Ε. (επισκεπτόμαστε και το υλικό της σχετικής ανάρτησης).

Σχολική ζωή: Υπενθυμίζω την απογευματινή μας συνάντηση γονέων με τον κ. Χάρη Παπαδόπουλο, υπεύθυνο για το πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής, στις 18:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη για ένα αρκετά σοβαρό θέμα που αφορά τα παιδιά μας.

