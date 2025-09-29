2025-09-29 11:31:38
Φωτογραφία για Τέμπη: Το οργισμένο μήνυμα του Νίκου Πλακιά - Διέρρευσαν φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων
Με ένα οργισμένο μήνυμα απάντησε ο Νίκος Πλακιάς στην δημοσίευση φωτογραφιών με σακούλες των σορών των θυμάτων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. tomanifesto.grΟ ίδιος που έχασε τις δίδυμες κόρες του εξέφρασε την αγανάκτησή του και θέτει το ερώτημα για το αν η δημοσιοποίηση αυτών των φωτογραφιών έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων. Στην ανάρτησή του, ο πατέρας των sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κοντά σε συμφωνία ο Μάρκος Σεφερλής - Σε άλλο κανάλι εκτός MEGA οδεύει...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κοντά σε συμφωνία ο Μάρκος Σεφερλής - Σε άλλο κανάλι εκτός MEGA οδεύει...
Νέα σύνθεση και αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα σύνθεση και αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη:
Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη: "Όσο δεν ξεκινάει η δίκη, δεν φανερώνεται η αλήθεια"
ΝΔ: Αβάσιμες οι καταγγελίες κατά Γ. Σταμάτη -Από το 2023 είχαν διαγραφεί τα τραπεζικά χρέη συγγενών θυμάτων στα Τέμπη
ΝΔ: Αβάσιμες οι καταγγελίες κατά Γ. Σταμάτη -Από το 2023 είχαν διαγραφεί τα τραπεζικά χρέη συγγενών θυμάτων στα Τέμπη
«Ξεκλειδώνουν» οι αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών
«Ξεκλειδώνουν» οι αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών
Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
Φλωρίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη - Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι
Φλωρίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη - Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί ρε Πατέρα; : Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο;
Γιατί ρε Πατέρα; : Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο;
Ανατροπή στα πρωινά της Κυριακής – Ποιος πήρε την πρωτιά
Ανατροπή στα πρωινά της Κυριακής – Ποιος πήρε την πρωτιά
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο