2025-09-29 13:35:22
Η εμπορική αμαξοστοιχία Κίνας-Ευρώπης X8469 είναι έτοιμη για αναχώρηση από τον Διεθνή Λιμενικό Σταθμό Xi'an στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. (Φωτογραφία: China News Service/Liu Panli)en.people.cnΗ εμπορική αμαξοστοιχία Κίνας-Ευρώπης X8469, φορτωμένη με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, καθημερινά καταναλωτικά αγαθά και άλλα φορτία, αναχώρησε από τον Διεθνή Λιμενικό Σταθμό Xi'an την Παρασκευή, με κατεύθυνση sidirodromikanea
