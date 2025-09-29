Η νέα σειρά του Star «Φαντάσματα» μπαίνει στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο με αέρα φρεσκάδας, αλλά και με κάποια… φαντάσματα στο σενάριο που χρειάζονται λίγη… εκκαθάριση. Η ιστορία ενός ζευγαριού που κληρονομεί ένα αρχοντικό γεμάτο φαντάσματα προσφέρει πολλές αφορμές για γέλιο, και οι ηθοποιοί δεν αφήνουν ούτε μια σκηνή να πάει χαμένη. Ο Ορφέας Αυγουστίδης, μετά από μια χρονιά τηλεοπτικής παύσης, επιστρέφει ανανεωμένος σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο που έχει πολλά να προσφέρει, ενώ η Έλλη Τρίγγου, γνωστή από τις «Άγριες Μέλισσες», αποδεικνύει πως το ταλέντο της δεν κάνει διακρίσεις, ξεχωρίζοντας με φυσικότητα και αβίαστο χιούμορ στη Μαρίνα. Οι ρόλοι των φαντασμάτων, ερμηνευμένοι από τη Ναταλία Τσαλίκη, την Αγορίτσα Οικονόμου, τον Θοδωρή Σκυφτούλη, τον Άρη Τρουπάκη, τον Χάρη Φλέουρα, τον Άλκη Μπακογιάννη, την Ευαγγελία Καρακατσάνη, τον Νίκο Γιαλελή και τον Στέλιο Ιακωβίδη, είναι όλοι υπέροχοι και απολαυστικοί, προσθέτοντας ποικιλία και ζωντάνια στην ιστορία.Το σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρου είναι γεμάτο έξυπνες ιδέες και καλοδουλεμένα κωμικά περιστατικά, αλλά η ιδιαίτερη γραφή του μπορεί να δυσκολέψει το τηλεοπτικό κοινό σε σημεία, με εκτενείς διαλόγους που καθυστερούν την κορύφωση του χιούμορ. Παράλληλα, η σκηνοθεσία της Αμαλίας Γιαννίκου αξιοποιεί με επιτυχία τον χώρο του αρχοντικού και δίνει ζωντάνια στις ομαδικές σκηνές.Παρά τις αδυναμίες, τα «Φαντάσματα» έχουν χημεία, φρεσκάδα και φαντασία. Αν η σειρά καταφέρει να συμμαζέψει λίγο τους διαλόγους και να επιταχύνει τον ρυθμό, μπορεί να γίνει η ευχάριστη επιλογή για το κυριακάτικο βράδυ, προσφέροντας γέλιο και μια διαφορετική ματιά στην ελληνική κωμωδία. Μια σειρά που σε κάνει να γελάς χωρίς να φοβάσαι… τα φαντάσματά της.Πηγή: tvnea.com