2025-09-29 13:25:13
Φωτογραφία για Μπισμπίκης: «Μου έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα»
Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα» εξασφάλισε νέα δήλωση από τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο ίδιος ανέφερε: «Την Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα και δήλωσα τι είχε συμβεί, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις ζημιές. Σήμερα πήγα στο τμήμα».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, μετά το περιστατικό τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν προκάλεσε φθορές σε αρκετά αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη.

Παρά το ότι παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 19:40 στα γραφεία της Τροχαίας Κηφισιάς, παραδέχτηκε ότι τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου «πέρασε πάνω» με το μεγάλο αγροτικό Ford Raptor τρία οχήματα και μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη, ζητώντας να κάνει δήλωση για να φύγει.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να επιστρέψει σπίτι του και συνελήφθη, καθώς ο νόμος προβλέπει πλέον την κράτηση του υπαιτίου και τη μεταγωγή του στο Αυτόφωρο. Κρατήθηκε το βράδυ στο Α’ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά, αφού τα ξημερώματα είχε προκαλέσει τροχαίο με ζημιές σε πολλά οχήματα και στη συνέχεια είχε εξαφανιστεί.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Παρουσιάστρια ειδήσεων αναλαμβάνει εκπομπή συνεντεύξεων -Πρεμιέρα τον Οκτώβριο, όλο το ρεπορτάζ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρουσιάστρια ειδήσεων αναλαμβάνει εκπομπή συνεντεύξεων -Πρεμιέρα τον Οκτώβριο, όλο το ρεπορτάζ
«Ο Δικαστής» κάνει πρεμιέρα με δύο νέα συναρπαστικά επεισόδια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ο Δικαστής» κάνει πρεμιέρα με δύο νέα συναρπαστικά επεισόδια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης
Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης
Ιορδάνης Χασαπόπουλος για Παπαδάκη: Δεν έφυγε επειδή μεγάλωσε, αλλά επειδή δεν “πήγαιναν” τα νούμερα
Ιορδάνης Χασαπόπουλος για Παπαδάκη: Δεν έφυγε επειδή μεγάλωσε, αλλά επειδή δεν “πήγαιναν” τα νούμερα
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Αναστάσιος Ζαμάνης
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Αναστάσιος Ζαμάνης
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Παναγιώτης Ζιάμος
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Παναγιώτης Ζιάμος
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άγιος έρωτας - Η Ολυμπία αποφασισμένη να καταγγείλει τον Μαρκόπουλο
Άγιος έρωτας - Η Ολυμπία αποφασισμένη να καταγγείλει τον Μαρκόπουλο
GRAND HOTEL: Την επόμενη εβδομάδα ο δολοφόνος του Πέτρου αποκαλύπτεται…Ο δολοφόνος του Πέτρου ομολογεί...
GRAND HOTEL: Την επόμενη εβδομάδα ο δολοφόνος του Πέτρου αποκαλύπτεται…Ο δολοφόνος του Πέτρου ομολογεί...
Η Κωνσταντινούπολη καλωσορίζει το Venice Simplon Orient Express με ένα εμβληματικό πολυτελές σετ τρένων για την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας
Η Κωνσταντινούπολη καλωσορίζει το Venice Simplon Orient Express με ένα εμβληματικό πολυτελές σετ τρένων για την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας
Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας
Αιγύπτιος παλαιστής σημείωσε παγκόσμια ρεκόρ τραβώντας τρένο με δόντια!
Αιγύπτιος παλαιστής σημείωσε παγκόσμια ρεκόρ τραβώντας τρένο με δόντια!