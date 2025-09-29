2025-09-29 13:25:13

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα» εξασφάλισε νέα δήλωση από τον Βασίλη Μπισμπίκη.



Ο ίδιος ανέφερε: «Την Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα και δήλωσα τι είχε συμβεί, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις ζημιές. Σήμερα πήγα στο τμήμα».



Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, μετά το περιστατικό τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν προκάλεσε φθορές σε αρκετά αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη.



Παρά το ότι παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 19:40 στα γραφεία της Τροχαίας Κηφισιάς, παραδέχτηκε ότι τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου «πέρασε πάνω» με το μεγάλο αγροτικό Ford Raptor τρία οχήματα και μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη, ζητώντας να κάνει δήλωση για να φύγει.



Ωστόσο, δεν κατάφερε να επιστρέψει σπίτι του και συνελήφθη, καθώς ο νόμος προβλέπει πλέον την κράτηση του υπαιτίου και τη μεταγωγή του στο Αυτόφωρο. Κρατήθηκε το βράδυ στο Α’ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά, αφού τα ξημερώματα είχε προκαλέσει τροχαίο με ζημιές σε πολλά οχήματα και στη συνέχεια είχε εξαφανιστεί.



Πηγή: tvnea.com



