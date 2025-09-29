2025-09-29 17:07:29
Φωτογραφία για Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο
Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε και στην διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης στο προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο.Ο κ. Μητσοτάκης γράφει:"Όσον αφορά τον ελληνικό σιδηρόδρομο, ξεκινά πιλοτικά, αρχικά με 60 υπαλλήλους, η διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης για το sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γλώσσα Ε΄ τάξης: Ενότητα 16 Αθλήματα - σπορ - μάθημα 3ο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γλώσσα Ε΄ τάξης: Ενότητα 16 "Αθλήματα - σπορ" - μάθημα 3ο
Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο πρότυπο ευφυές περιφερειακό τρένο της Κίνας.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο πρότυπο ευφυές περιφερειακό τρένο της Κίνας.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο – Κυρανάκης: «Όλα αλλάζουν με επενδύσεις €10 δις»
Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο – Κυρανάκης: «Όλα αλλάζουν με επενδύσεις €10 δις»
Μητσοτάκης: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες
Μητσοτάκης: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες
Κυρ. Μητσοτάκης: Στο μετρό του Συντάγματος ενόψει της 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στο μετρό του Συντάγματος ενόψει της 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα
Τι είπε ο Κυρανάκης για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ το Σαββατοκύριακο και σιδηρόδρομο
Τι είπε ο Κυρανάκης για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ το Σαββατοκύριακο και σιδηρόδρομο
Κυρανάκης: Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά με μπαλώματα στον σιδηρόδρομο
Κυρανάκης: Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά με μπαλώματα στον σιδηρόδρομο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο εμπορευματικό τρένο Κίνας-Ευρώπης μέσω της Βαλτικής Θάλασσας
Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο εμπορευματικό τρένο Κίνας-Ευρώπης μέσω της Βαλτικής Θάλασσας
Στο ακροατήριο οι κατηγορούμενοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη
Στο ακροατήριο οι κατηγορούμενοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη