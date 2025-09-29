2025-09-29 14:02:42

Πηγή: Παγκόσμια ΤράπεζαΌταν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε την Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI) στο Καζακστάν το 2013, σκιαγράφησε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αναμόρφωση της παγκόσμιας συνδεσιμότητας. caucasuswatch.deΑρχικά ονομαζόμενη «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος », η πρωτοβουλία οραματιζόταν δύο κύρια στοιχεία: τη «Ζώνη», ένα τεράστιο χερσαίο δίκτυο έξι οικονομικών διαδρόμων sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ