2025-09-29 14:02:42
Φωτογραφία για Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Πηγή: Παγκόσμια ΤράπεζαΌταν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε την Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI) στο Καζακστάν το 2013, σκιαγράφησε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αναμόρφωση της παγκόσμιας συνδεσιμότητας. caucasuswatch.deΑρχικά ονομαζόμενη «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος », η πρωτοβουλία οραματιζόταν δύο κύρια στοιχεία: τη «Ζώνη», ένα τεράστιο χερσαίο δίκτυο έξι οικονομικών διαδρόμων sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο εμπορευματικό τρένο Κίνας-Ευρώπης μέσω της Βαλτικής Θάλασσας
Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο εμπορευματικό τρένο Κίνας-Ευρώπης μέσω της Βαλτικής Θάλασσας
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
«Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;
«Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Χαμηλές πτήσεις για την prime time ζώνη – Πρωτιά για τις επαναλήψεις
Χαμηλές πτήσεις για την prime time ζώνη – Πρωτιά για τις επαναλήψεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο εμπορευματικό τρένο Κίνας-Ευρώπης μέσω της Βαλτικής Θάλασσας
Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο εμπορευματικό τρένο Κίνας-Ευρώπης μέσω της Βαλτικής Θάλασσας
Στο ακροατήριο οι κατηγορούμενοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη
Στο ακροατήριο οι κατηγορούμενοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη
Πώς μας φάνηκαν τα «Φαντάσματα» του Star: Μια πρεμιέρα με γέλιο αλλά και αδυναμίες...
Πώς μας φάνηκαν τα «Φαντάσματα» του Star: Μια πρεμιέρα με γέλιο αλλά και αδυναμίες...
Οι δημιουργοί του «Άγιος Παΐσιος» ετοιμάζουν δύο νέες τηλεοπτικές σειρές
Οι δημιουργοί του «Άγιος Παΐσιος» ετοιμάζουν δύο νέες τηλεοπτικές σειρές
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Απόψε στις 22:00 ο Πειραιάς ντύνεται στα μαύρα και αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο !
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Απόψε στις 22:00 ο Πειραιάς ντύνεται στα μαύρα και αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο !