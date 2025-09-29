2025-09-29 16:47:46

Ολοκληρώνοντας την ενότητα 16, θα αναφερθούμε και στην άθληση των παιδιών, που κρίνεται αναγκαία στις μέρες μας, λόγω της καθιστικής ζωής που κάνουν τα παιδιά και της μη ισορροπημένης διατροφής. Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος Περιγραφές ποδοσφαιρικών αγώνων - Διάλεξε ποια σου αρέσει (Εγκύκλιος Παιδεία)



Παραθετικά επιθέτων (γραμματική, σελίδες 107-111)



Παραθετικά των επιθέτων (Θ. Αρβανιτίδης)



Παραθετικά επιρρημάτων (γραμματική, σελίδες 165-166)



Επιρρήματα και τα παραθετικά τους (Θ. Αρβανιτίδης)



Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων (Εγκύκλιος Παιδεία)



Παράλληλη αναζήτηση (www.greek-language.gr)



Πώς περιγράφω αθλητικά γεγονότα (Θ. Αρβανιτίδης)

