2025-09-29 16:47:46
Φωτογραφία για Γλώσσα Ε΄ τάξης: Ενότητα 16 Αθλήματα - σπορ - μάθημα 3ο
Ολοκληρώνοντας την ενότητα 16, θα αναφερθούμε και στην άθληση των παιδιών, που κρίνεται αναγκαία στις μέρες μας, λόγω της καθιστικής ζωής που κάνουν τα παιδιά και της μη ισορροπημένης διατροφής. Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος Περιγραφές ποδοσφαιρικών αγώνων - Διάλεξε ποια σου αρέσει (Εγκύκλιος Παιδεία)

Παραθετικά επιθέτων (γραμματική, σελίδες 107-111)

Παραθετικά των επιθέτων (Θ. Αρβανιτίδης)

Παραθετικά επιρρημάτων (γραμματική, σελίδες 165-166)

Επιρρήματα και τα παραθετικά τους (Θ. Αρβανιτίδης)

Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων (Εγκύκλιος Παιδεία)

Παράλληλη αναζήτηση (www.greek-language.gr)

Πώς περιγράφω αθλητικά γεγονότα (Θ. Αρβανιτίδης)
klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου η συζήτηση στο ΣτΕ για το μάθημα Ηθικής
Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου η συζήτηση στο ΣτΕ για το μάθημα Ηθικής
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
Φιλιππουπόλεως Νικόλαος: Έκκληση να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Βουλγαρίας
Φιλιππουπόλεως Νικόλαος: Έκκληση να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Βουλγαρίας
Βουλγαρία: Το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται υποχρεωτικό μετά από 30 χρόνια συζητήσεων
Βουλγαρία: Το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται υποχρεωτικό μετά από 30 χρόνια συζητήσεων
ΠΕΘ: Το Μάθημα των Θρησκευτικών και ο χαρακτήρας του στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Διεθνές Απολυτήριο
ΠΕΘ: Το Μάθημα των Θρησκευτικών και ο χαρακτήρας του στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Διεθνές Απολυτήριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο εμπορευματικό τρένο Κίνας-Ευρώπης μέσω της Βαλτικής Θάλασσας
Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο εμπορευματικό τρένο Κίνας-Ευρώπης μέσω της Βαλτικής Θάλασσας
Στο ακροατήριο οι κατηγορούμενοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη
Στο ακροατήριο οι κατηγορούμενοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη
Πώς μας φάνηκαν τα «Φαντάσματα» του Star: Μια πρεμιέρα με γέλιο αλλά και αδυναμίες...
Πώς μας φάνηκαν τα «Φαντάσματα» του Star: Μια πρεμιέρα με γέλιο αλλά και αδυναμίες...