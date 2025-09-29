2025-09-29 14:13:18
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Νέο Δελτίο Τιμών με φάρμακα της θετικής λίστας θα αναρτηθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, λόγω των τροποποιήσεων στις τιμές του φαρμακευτικού σκευάσματος Xarelto, όπως ζητήθηκε από τον Π.Φ.Σ. προκειμένου να μην επιβαρυνθούν τη ζημία τα φαρμακεία λόγω της διαφοράς της τιμής του Xarelto.

Στην ίδια λίστα συμπεριλαμβάνονται και τα νέα εμβόλια της γρίπης, τα οποία λόγω διαφορετικής σύνθεσης (τριδύναμα φέτος από τετραδύναμα πέρυσι ) έχουν λάβει νέο κωδικό ΕΟΦ. Η δυνατότητα συνταγογράφησης αυτών των εμβολίων καθώς και η δυνατότητα καταχώρησης της διενέργειας τους στη σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσει μετά την έναρξη του νέου δελτίου τιμών. 

Αναμένεται επίσης η νέα εγκύκλιος για τον ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό.

Με Εκτίμηση,

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

farmakopoioi
