





Σημαντικές ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια του Grand Hotel, της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό. Ο δεύτερος κύκλος έχει ήδη ξεκινήσει με ενισχυμένο καστ και την προσθήκη νέων χαρακτήρων, οι οποίοι με την παρουσία τους φέρνουν ένταση, μυστήριο και ανατροπές στην πλοκή.

Όπως αποκαλύφθηκε μέσα από τα social media, στο καστ εντάσσεται και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ένας ηθοποιός που έχει ξεχωρίσει με το ταλέντο του και την έντονη σκηνική του παρουσία. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρεια για τον ρόλο που θα ενσαρκώσει, είναι βέβαιο πως θα αποτελέσει κομβικό κομμάτι της ιστορίας.

Η είσοδός του αναμένεται να προκαλέσει νέες εντάσεις και να φέρει στην επιφάνεια μυστικά που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες στο ξενοδοχείο. Όπως συμβαίνει με όλους τους χαρακτήρες της σειράς, έτσι και ο δικός του θα έχει καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη των γεγονότων, πυροδοτώντας συγκρούσεις αλλά και δημιουργώντας απρόσμενες συμμαχίες.

Το κοινό, που ήδη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις του δεύτερου κύκλου, περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει πώς θα ενταχθεί ο Χατζηγεωργίου στην πλοκή και ποια γεγονότα θα σηματοδοτήσει η άφιξή του στο Grand Hotel.



















