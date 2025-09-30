2025-09-30 09:06:38
Φωτογραφία για «Το Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια – Η οικογένεια Χαμπέα ξαναμαζεύεται στο τραπέζι

 



Έξι χρόνια μετά το τέλος της, η αγαπημένη κωμική σειρά «Το Σόι σου» ξαναμπαίνει δυναμικά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους αφοσιωμένους τηλεθεατές που περίμεναν την επανένωση της πιο… τρελής οικογένειας.

Η παραγωγή που συνδέθηκε με το ελληνικό οικογενειακό τραπέζι και χάρισε γέλιο σε κάθε επεισόδιο, επιστρέφει με ολοκαίνουργια επεισόδια, γεμάτα ανατροπές, εκπλήξεις και τη γνώριμη αστεία ατμόσφαιρα που την έκανε να ξεχωρίσει.

Τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα έδωσε στη δημοσιότητα ο Σόλων Τσούνης μέσα από το Instagram, αποκαλύπτοντας το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων. Τα σχόλια έπεσαν βροχή και η ανυπομονησία κορυφώθηκε. Λίγο αργότερα, και η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε δικό της στιγμιότυπο, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό των θαυμαστών.

Η οικογένεια Χαμπέα επιστρέφει πιο δεμένη από ποτέ, έτοιμη να ξαναφέρει στις οθόνες το γνώριμο κωμικό χάος, τις ατάκες που μένουν αξέχαστες και –φυσικά– τις επικές σκηνές γύρω από το τραπέζι. Το comeback του ALPHA υπόσχεται να ξαναδώσει ζωή στη συνταγή επιτυχίας που τόσο αγαπήθηκε.







Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Νέα είσοδος στο Grand Hotel: Ο ... φέρνει καταιγιστικές ανατροπές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Νέα είσοδος στο Grand Hotel: Ο ... φέρνει καταιγιστικές ανατροπές
Tο μπαρ που χτίστηκε για τους ταξιδιώτες των τρένων.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Tο μπαρ που χτίστηκε για τους ταξιδιώτες των τρένων.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επιστολή Κυρανάκη στον ΟΣΕ: «Όχι» στην άσκηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις σε οικογένεια θύματος των Τεμπών
Επιστολή Κυρανάκη στον ΟΣΕ: «Όχι» στην άσκηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις σε οικογένεια θύματος των Τεμπών
Η «Κεραία» επιστρέφει στο ΕΡΤnews με νέο κύκλο επεισοδίων... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η «Κεραία» επιστρέφει στο ΕΡΤnews με νέο κύκλο επεισοδίων... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η εκπομπή «Συνθέσεις» επιστρέφει στο ΕΡΤnews
Η εκπομπή «Συνθέσεις» επιστρέφει στο ΕΡΤnews
Η εκπομπή «Forcé» επιστρέφει στο ΕΡΤNews με νέο κύκλο εκπομπών - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η εκπομπή «Forcé» επιστρέφει στο ΕΡΤNews με νέο κύκλο εκπομπών - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Το «Deal», με τον Γιώργο Θαναηλάκη, επιστρέφει
Το «Deal», με τον Γιώργο Θαναηλάκη, επιστρέφει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΟΑ ΤΑ social media ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΡΙ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
ΤΕΛΟΑ ΤΑ social media ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΡΙ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
Snapdragon X2 Elite Extreme: 5 GHz, ΜΕΧΡΙ 18 ΠΥΡΗΝΕΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 80 TOPS για PCs
Snapdragon X2 Elite Extreme: 5 GHz, ΜΕΧΡΙ 18 ΠΥΡΗΝΕΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 80 TOPS για PCs
Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 [πίνακες]
Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 [πίνακες]
Το πρώτο τρένο με μπαταρία τίθεται σε λειτουργία στην Κροατία
Το πρώτο τρένο με μπαταρία τίθεται σε λειτουργία στην Κροατία
Σαν σήμερα: Η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία του 1968 στο Δερβένι
Σαν σήμερα: Η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία του 1968 στο Δερβένι