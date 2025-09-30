Έξι χρόνια μετά το τέλος της, η αγαπημένη κωμική σειρά «Το Σόι σου» ξαναμπαίνει δυναμικά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους αφοσιωμένους τηλεθεατές που περίμεναν την επανένωση της πιο… τρελής οικογένειας.

Η παραγωγή που συνδέθηκε με το ελληνικό οικογενειακό τραπέζι και χάρισε γέλιο σε κάθε επεισόδιο, επιστρέφει με ολοκαίνουργια επεισόδια, γεμάτα ανατροπές, εκπλήξεις και τη γνώριμη αστεία ατμόσφαιρα που την έκανε να ξεχωρίσει.

Τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα έδωσε στη δημοσιότητα ο Σόλων Τσούνης μέσα από το Instagram, αποκαλύπτοντας το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων. Τα σχόλια έπεσαν βροχή και η ανυπομονησία κορυφώθηκε. Λίγο αργότερα, και η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε δικό της στιγμιότυπο, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό των θαυμαστών.

Η οικογένεια Χαμπέα επιστρέφει πιο δεμένη από ποτέ, έτοιμη να ξαναφέρει στις οθόνες το γνώριμο κωμικό χάος, τις ατάκες που μένουν αξέχαστες και –φυσικά– τις επικές σκηνές γύρω από το τραπέζι. Το comeback του ALPHA υπόσχεται να ξαναδώσει ζωή στη συνταγή επιτυχίας που τόσο αγαπήθηκε.







Πηγή: tvnea.com