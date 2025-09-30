2025-09-30 06:50:19
(Φωτογραφία: HŽ Passenger Transport)Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Κροατία τέθηκε επίσημα σε λειτουργία σήμερα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς πιο πράσινες και βιώσιμες σιδηροδρομικές μεταφορές, ανακοίνωσε η HŽ Passenger Transport.croatiaweek.comΤο εναρκτήριο ταξίδι πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Θαλασσών, Μεταφορών και sidirodromikanea
