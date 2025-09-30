2025-09-30 11:24:42
Σεβαστέ πατέρα Οδυσσέα, σας χαιρετώ με αγάπη και εκτίμηση. Έλαβα το πολυσέλιδο, καλογραμμένο και καλά τυπωμένο βιβλίο σας και σας ευχαριστώ πολύ. Το μελέτησα με προσοχή και ομολογώ πως εντυπωσιάστηκα. Είναι εξαιρετικό, γιατί περιγράφει και εξιστορεί με σαφήνεια και γνώση την πολυκύμαντη πορεία του βίου του Μακαριστού Μητροπολίτη Ιεροθέου Αριστάρχου....Διαβάστε Περισσότερα... Πρωτοπρεσβύτερος Οδυσσέας Κυρόσιμος ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ Μητροπολίτης Ακαρνανίας & Αιτωλίας 1841-1847 «Σημείον Αντιλεγόμενον» - Φωτογραφία 2 ximeronews
