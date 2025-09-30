2025-09-30 11:04:38
Φωτογραφία για Ανατροπές στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης

 



Με ανατροπές ξεκίνησε η εβδομάδα για τα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα, καθώς η τηλεθέαση ανέδειξε μεγάλο νικητή το «Happy Day» στον Alpha με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, που κατέγραψε ποσοστό 19,3%, αφήνοντας πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με 12,9%, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, με 12,8%.

Πολύ πιο χαμηλά κινήθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 7,8%, ενώ σχεδόν ισόπαλο αλλά ελάχιστα πιο κάτω ήρθε το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1, που σημείωσε 7,7%.

Την κατάταξη συμπληρώνει η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open, περιοριζόμενη στο 5,2%.

Η πρωινή μάχη της τηλεθέασης αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά απρόβλεπτη, με ξεκάθαρη όμως κυριαρχία για τον Alpha και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές παλεύουν για τις θέσεις της μεσαίας ζώνης.



*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
