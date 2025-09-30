2025-09-30 11:04:39
Φωτογραφία για Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time. 

 Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μάχη για την κορυφή στο prime time - Αυτή η σειρά πήρε την πρώτη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάχη για την κορυφή στο prime time - Αυτή η σειρά πήρε την πρώτη θέση
Πρωτοπρεσβύτερος Οδυσσέας Κυρόσιμος ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ Μητροπολίτης Ακαρνανίας & Αιτωλίας 1841-1847 «Σημείον Αντιλεγόμενον»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτοπρεσβύτερος Οδυσσέας Κυρόσιμος ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ Μητροπολίτης Ακαρνανίας & Αιτωλίας 1841-1847 «Σημείον Αντιλεγόμενον»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα: Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στις τηλεθεάσεις
Πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα: Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στις τηλεθεάσεις
Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Η κρίση της ελληνικής τηλεόρασης: ένα πρόβλημα βαθύτερο από τα νούμερα τηλεθέασης...
Η κρίση της ελληνικής τηλεόρασης: ένα πρόβλημα βαθύτερο από τα νούμερα τηλεθέασης...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης
Πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα: Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στις τηλεθεάσεις
Πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα: Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στις τηλεθεάσεις
Σκληρή μάχη για την κορυφή στη μεσημεριανή ζώνη - Πρώτη εκπομπή στην ζώνη του οι Αποκαλύψεις
Σκληρή μάχη για την κορυφή στη μεσημεριανή ζώνη - Πρώτη εκπομπή στην ζώνη του οι Αποκαλύψεις
Απογευματινή τηλεθέαση: Πρωτιά για τo Live News
Απογευματινή τηλεθέαση: Πρωτιά για τo Live News
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ