2025-09-30 11:04:38
Φωτογραφία για Πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα: Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στις τηλεθεάσεις

 



Τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα συνεχίζουν να προσελκύουν σημαντικό κοινό, με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha να διατηρεί την πρωτιά στον πίνακα τηλεθέασης, συγκεντρώνοντας 16,1%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η εκπομπή «Το Πρωινό» με 13,2%, ενώ η «Buongiorno» σημείωσε 11%.

Οι «Αταίριαστοι» διατηρούν σταθερή πορεία με 8%, ενώ η εκπομπή της ΕΡΤ1, «Πρωίαν σε είδον», συγκέντρωσε 5,2%. Στην τελευταία θέση του πίνακα βρίσκεται η εκπομπή «10 Παντού» στο Open με 3,6% τηλεθέαση.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το τηλεοπτικό κοινό εξακολουθεί να προτιμά τις εκπομπές με έντονο ψυχαγωγικό χαρακτήρα και παρουσιαστές με δυνατή προσωπικότητα.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σκληρή μάχη για την κορυφή στη μεσημεριανή ζώνη - Πρώτη εκπομπή στην ζώνη του οι Αποκαλύψεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σκληρή μάχη για την κορυφή στη μεσημεριανή ζώνη - Πρώτη εκπομπή στην ζώνη του οι Αποκαλύψεις
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)
Ανατροπή στα πρωινά της Κυριακής – Ποιος πήρε την πρωτιά
Ανατροπή στα πρωινά της Κυριακής – Ποιος πήρε την πρωτιά
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/9/2025)
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή τηλεθέαση: Πρωτιά για τo Live News
Απογευματινή τηλεθέαση: Πρωτιά για τo Live News
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Tο μπαρ που χτίστηκε για τους ταξιδιώτες των τρένων.
Tο μπαρ που χτίστηκε για τους ταξιδιώτες των τρένων.
«Το Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια – Η οικογένεια Χαμπέα ξαναμαζεύεται στο τραπέζι
«Το Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια – Η οικογένεια Χαμπέα ξαναμαζεύεται στο τραπέζι
«Νέα είσοδος στο Grand Hotel: Ο ... φέρνει καταιγιστικές ανατροπές
«Νέα είσοδος στο Grand Hotel: Ο ... φέρνει καταιγιστικές ανατροπές