Τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα συνεχίζουν να προσελκύουν σημαντικό κοινό, με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha να διατηρεί την πρωτιά στον πίνακα τηλεθέασης, συγκεντρώνοντας 16,1%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η εκπομπή «Το Πρωινό» με 13,2%, ενώ η «Buongiorno» σημείωσε 11%.

Οι «Αταίριαστοι» διατηρούν σταθερή πορεία με 8%, ενώ η εκπομπή της ΕΡΤ1, «Πρωίαν σε είδον», συγκέντρωσε 5,2%. Στην τελευταία θέση του πίνακα βρίσκεται η εκπομπή «10 Παντού» στο Open με 3,6% τηλεθέαση.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το τηλεοπτικό κοινό εξακολουθεί να προτιμά τις εκπομπές με έντονο ψυχαγωγικό χαρακτήρα και παρουσιαστές με δυνατή προσωπικότητα.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Πηγή: tvnea.com