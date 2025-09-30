





Η μεσημεριανή τηλεοπτική ζώνη σημείωσε έντονο ανταγωνισμό αυτή την εβδομάδα, με τις τηλεθεάσεις να δείχνουν μία σκληρή μάχη για την πρωτιά. Σύμφωνα με τα τελευταία μη καθαρά στοιχεία, η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση, σημειώνοντας 12%.

Σχεδόν στο ίδιο επίπεδο κινήθηκε η δημοφιλής εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η οποία κατέγραψε 11,4%, δείχνοντας ότι ο ανταγωνισμός για την κορυφή παραμένει αμείλικτος.

Στη συνέχεια, η εκπομπή «Live You» σημείωσε 7,9%, ενώ η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ακολούθησε με 2,4%. Τέλος, η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 2,1%, δείχνοντας ότι η μάχη για υψηλά ποσοστά στη μεσημεριανή ζώνη επικεντρώνεται κυρίως στις δύο πρώτες θέσεις.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι τηλεθεατές εξακολουθούν να προτιμούν εκπομπές με έντονο περιεχόμενο και ανατρεπτικές αποκαλύψεις, ενώ οι πιο χαλαρές ή θεματικές παραγωγές δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)

Πηγή: tvnea.com