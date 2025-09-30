Στα απογευματινά προγράμματα, η Live News συνεχίζει να κρατάει τα πρωτεία με 14,4% τηλεθέαση, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή παρουσία της στην ενημέρωση των τηλεθεατών.

Ακολουθεί το Deal με 13,7%, ενώ ο Τροχός της Τύχης καταγράφει ένα επίσης σημαντικό ποσοστό 12,9%. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Οικογενειακές Ιστορίες με 11,4%, δείχνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για ψυχαγωγικές αφηγήσεις που αγγίζουν καθημερινά θέματα.

Η δημοφιλής εκπομπή Ρουκ Ζουκ συγκέντρωσε 10%, ενώ το παιχνίδι γνώσεων 5x5 κατέγραψε 8,6%. Το Cash or Trash σημείωσε 7,8%, και η εκπομπή Το Στούντιο 4 βρέθηκε στο 7,2%, αποδεικνύοντας ότι η ποικιλία των προγραμμάτων εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Ταυτόχρονα, προγράμματα όπως Καθαρές Κουβέντες στο OPEN και Το Χούμε στον ΣΚΑΙ κινήθηκαν στο 4,1 και 4,2% αντίστοιχα , ενώ η εκπομπή Power Talk περιορίστηκε στο 2,6%, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία των πιο εξειδικευμένων ή niche εκπομπών να προσελκύσουν μεγάλο κοινό στα απογευματινά ωράρια.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)

Πηγή: tvnea.com