





Δυνατές αναμετρήσεις σημειώθηκαν χθες στο prime time, με τις σειρές να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού και να καταγράφουν εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε η νέα επιτυχία «Άγιος Έρωτας» με ποσοστό 19%, αποδεικνύοντας πως έχει κερδίσει φανατικό κοινό.

Αμέσως μετά, στη δεύτερη θέση, το «Porto Leone» κατέγραψε 18,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η «Γη της Ελιάς» είχε διπλή μετάδοση: το πρώτο επεισόδιο συγκέντρωσε 11,4%, ενώ το δεύτερο ακολούθησε με 10,9%, εξασφαλίζοντας συνολική παρουσία στη μέση της κατάταξης.

Στην επόμενη θέση το «Grand Hotel» σημείωσε 9,7%, αφήνοντας πίσω τη σειρά «Γιατί ρε πατέρα», που περιορίστηκε στο 8,6%.

Στα ίδια επίπεδα βρέθηκαν το ριάλιτι «Φάρμα» και το αθλητικό πρόγραμμα «Έξαθλον», που μοιράστηκαν την ίδια επίδοση, από 7,9%.

Στα χαμηλότερα ποσοστά του prime time:

Η δραματική σειρά «Το Παιδί» συγκέντρωσε 3,9%.

Η κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» ακολούθησε με 3,4%.

Η παραγωγή της ΕΡΤ1, «Ηλέκτρα», έμεινε χαμηλά με μόλις 2,4%.

Η μάχη της τηλεθέασης αποδεικνύει πως οι τηλεθεατές παραμένουν πιστοί στις σειρές μυθοπλασίας, ενώ τα ριάλιτι παλεύουν να βρουν ξανά τη δυναμική τους στο βραδινό πρόγραμμα.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)

Πηγή: tvnea.com