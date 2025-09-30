2025-09-30 16:48:08
Το «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έχει γενέθλια και κλείνει τα 10 του χρόνια!

10 χρόνια γεμάτα με πάνω από 1.000 εκπομπές, 1.500 καλεσμένους, 1.200 ώρες τηλεοπτικού αέρα.

10 χρόνια, που έχουν κάνει το «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου την πιο αγαπημένη νυχτερινή παρέα μας.

Η εκπομπή που αναδείχθηκε η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής της και για τη σεζόν 2024 – 2025, επιστρέφει από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 24:00.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδεχτεί και φέτος στο πλατό του «The 2Νight Show» ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική θα κάνει ξανά τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Πρεμιέρα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JTl4B-vMPPE

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης





