2025-09-30 16:48:08
Φωτογραφία για ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ: Ερχονται στο ΟPEN την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου στις 23:30

 



Τέσσερις άνθρωποι με καταγεγραμμένο επαγγελματικό και κοινωνικό αποτύπωμα, τέσσερις ιδιαίτερες προσωπικότητες και χαρακτήρες με διαφορετικές οπτικές, έρχονται στο ΟPEN την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου στις 23:30 και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη την ίδια ώρα, για να φέρουν καθαρή ματιά στο δημόσιο λόγο και την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ».

Οι έμπειροι δημοσιογράφοι Κωνσταντίνος Μπογδάνος, με τη συχνά αιχμηρή άποψη και το ιδιαίτερο σχόλιο και Κατερίνα Παπακωστοπούλου με τη σύγχρονη προσέγγισή της, συντονίζουν μία τολμηρή ομάδα που τοποθετείται σε όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, χωρίς να στρογγυλεύει τις γωνίες για να ακολουθήσει το ρεύμα.

Ο έγκριτος και ιδιαίτερα προβεβλημένος λόγω των πολύκροτων υποθέσεών του, νομικός, Αναστάσιος Ντούγκας και ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, που δε διστάζει να πει τα πράγματα με το όνομά τους, βάζουν στο τραπέζι όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα και μας απασχολούν.

Στο φόντο κάθε συζήτησης, μια κοινωνία που φλέγεται και ασφυκτιά στις νόρμες και τους περιορισμούς της πολιτικής ορθότητας. Σε μια εποχή που κυριαρχούν τα σκάνδαλα, η εγκληματικότητα, η οικονομική ανέχεια και η ανεξέλεγκτη παραβατικότητα, μια ομάδα τεσσάρων ατόμων με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, επιχειρεί να συνθέσει μία αντιπροσωπευτική μικρογραφία της κοινωνίας.

Με πεποιθήσεις που συγκρούονται και αλήθειες που καθηλώνουν.

Ακριβώς όπως συμβαίνει στην κοινωνία, χωρίς μισόλογα και δεύτερες σκέψεις, με τη δικαιοσύνη σε πρώτο πλάνο. Βήμα στην εκπομπή θα έχουν και οι τηλεθεατές για να εκφραστούν και να τοποθετηθούν ελεύθερα.

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ»: Πρεμιέρα αύριο, Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου στις 23:30 και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη την ίδια ώρα, στο OPEN

Αρχισυνταξία: Χριστίνα Πατσιώκα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Καραβασίλης





Πηγή: tvnea.com
