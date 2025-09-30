2025-09-30 16:48:08
Φωτογραφία για «Σέρρες»: Η εμφάνιση της Ρένιας Λουιζίδου σήμερα στις 22:30 στον ΑΝΤ1

 



Μας έλειψαν, αλλά τώρα είναι εδώ!

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, επέστρεψαν για να γράψουν τον 2ο κύκλο τους. Μαζί τους θα γελάσουμε μέχρι τελικής πτώσεως, θα συγκινηθούμε, λέγοντας ότι «κάτι μπήκε στο μάτι μας», αλλά πάνω απ’ όλα θα θυμηθούμε γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτή την ιστορία.

Save the date: Απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με διπλό επεισόδιο.

Spoiler alert: θα κολλήσεις με τις ατάκες και τους ήρωες!

Πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν, αλλά και νέα πρόσωπα που… θα χτίσουν το μέλλον, χιούμορ, αγάπη και πίστη στη φιλία και την αλληλεγγύη, είναι όλα εκείνα που συνθέτουν το παζλ του 2ου κύκλου. Όμως, το πιο σημαντικό κομμάτι του είναι η πίστη στον έρωτα. Στον αληθινό έρωτα, που μπορεί να κρατήσει για πάντα. Και θα έρθει. Όπως ήρθε για τους γονείς του, θα έρθει και για τον ίδιο τον Οδυσσέα, ο οποίος θα χρειαστεί να τα βάλει με δυνατότερους αντιπάλους, αλλά στο τέλος, όπως και ο συνονόματός του από την ελληνική μυθολογία, θα εξουδετερώσει όλους τους μνηστήρες και θα βγει νικητής.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:30 (ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ)

Επεισόδιο 3

Κι ενώ ο Οδυσσέας θέλει διακριτικότητα στο νέο του καφέ, η θεία Σταματίνα θέλει Pride Parade. Τελικά, το μαγαζί εγκαινιάζεται με μια γιγάντια σημαία, μια ντουντούκα, και μια έκκληση να φέρει ο καθένας όποιον γκέι ξέρει. Και σε όλο αυτό, ο Οδυσσέας αναρωτιέται αν η θεία του τελικά τον στηρίζει ή τον διαπομπεύει από το 1995. Παράλληλα, όλοι προσπαθούν να καταλάβουν αν το μαγαζί είναι γκέι, στρέιτ, ή απλώς… αποτυχημένο.

Ένα επεισόδιο για το προσωπικό branding, τη δημόσια ντροπή και το τι συμβαίνει όταν η θεία σου αποφασίσει να γίνει social media manager, χωρίς να έχει internet.

Επεισόδιο 4

Η Χρύσα συμμετέχει ως κομπάρσα σε ταινία εποχής και καταφέρνει να κλέψει την παράσταση... από τα πτώματα. Κυριολεκτικά! Ο Οδυσσέας από την άλλη, παλεύει με την άδεια καφετέρια του και τη γεμάτη γκρίνια Νάνσυ, που μόλις ακύρωσε το πρώτο της χορηγικό με ένα «κατά λάθος» βίντεο. Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, η θεία Σταματίνα κάνει διάλειμμα από τις παρεμβάσεις, αλλά όλοι εύχονται να ξαναβγεί μπροστά! Αν μη τι άλλο, φέρνει πελατεία.

Ένα επεισόδιο που αποδεικνύει πως η κομπαρσαρία είναι τέχνη, τα social media επικίνδυνα και τα καφέ... πολύ ήσυχα.

Στον ρόλο της Μαρίας, η Ρένια Λουιζίδου

Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=u-k-m8CROwc

«Σέρρες» 2ος Κύκλος: Απόψε στις 22:30, και κάθε Τρίτη με διπλό επεισόδιο.



