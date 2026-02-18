2026-02-18 12:37:27
Φωτογραφία για Φαίη Σκορδά: «Το ότι η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν εκεί κάτι σημαίνει – Tου χρόνου θα μείνει στον ΑΝΤ1»
Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΑΝΤ1 προκάλεσε σχόλια και παρασκηνιακές συζητήσεις, με τη Φαίη Σκορδά και την ομάδα της εκπομπής «Buongiorno» να σταθμίζουν ιδιαίτερα την παρουσία της Ζέτας Μακρυπούλια στην εκδήλωση. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την έκπληξή της για την εμφάνιση της Ζέτας, αφήνοντας να εννοηθεί πως η παρουσία της δεν ήταν καθόλου τυχαία.

«Το ότι η Ζέτα Μακρυπούλια, για μένα, ήταν εκεί, επίσης κάτι σημαίνει». Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ερμηνεύοντας την κίνηση αυτή ως ένδειξη για το μέλλον της παρουσιάστριας στον σταθμό:

«Για μένα σημαίνει ότι του χρόνου θα μείνει στον ΑΝΤ1. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν ωραίες σχέσεις. Είχε αρκετά παράπονα, την είχαν λίγο παραμελημένη».

Από την πλευρά της, η Νάνσυ Νικολαΐδου έδωσε τη δική της οπτική για το παρασκήνιο της σχέσης ανάμεσα στη Ζέτα Μακρυπούλια και τον ΑΝΤ1, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της εκπομπής «Moments». Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Αν δεν ήταν το Moments, δεν θα ήταν εκεί η Ζέτα. Το Moments ήταν η χρυσή τομή για να τα βρουν».

Πηγή: tvnea.com
