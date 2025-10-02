





Ο πρωταγωνιστής της πρωινής ζώνης του σαββατοκύριακου, ο Νίκος Μάνεσης, διατήρησε τον τίτλο του και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σκαρφάλωσε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, καταγράφοντας 16,4% στο σύνολο του κοινού, 13,3% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στην αιχμή των γεγονότων, με δυνατή ειδησεογραφία, με λόγο που καταγγέλλει το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των τηλεθεατών, σε όλα όσα τους απασχολούν και τους προβληματίζουν, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, με ενσυναίσθηση και αντικειμενικότητα, με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Το μόνο σταθερό ραντεβού για τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, η παρέα που δεν θέλεις να χάσεις, η δική σου παρέα, το «Καλύτερα δε γίνεται». Η Ναταλία Γερμανού και η ομάδα της ξέρουν τον τρόπο να μας κάνουν να περνάμε καλά, να μας κρατούν συντροφιά, να μας ψυχαγωγούν, να μας ενημερώνουν, με σχόλιο ψύχραιμο αλλά αιχμηρό. Κι αυτό αποδείχθηκε με τα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία σαρώνουν του ανταγωνισμού σε όλες τις κατηγορίες κοινού. Η εκπομπή σημείωσε 16,4% στο σύνολο κοινού, 15,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 19,1% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54). Γεγονότα που μας αφορούν, σημαντικοί καλεσμένοι που θα μιλήσουν από καρδιάς, όλα συνθέτουν μια ψυχαγωγική εκπομπή με άποψη και ουσία που πάντα κάνει τη διαφορά και το σαββατοκύριακο την παρακολούθησαν 1.412.000 τηλεθεατές, έστω για 1 λεπτό.

Πηγή: tvnea.com