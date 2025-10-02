2025-10-02 08:36:08
Φωτογραφία για Happy Day και Super Κατερίνα κέρδισαν το κοινό του Σεπτεμβρίου

 



Ο ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης παραμένει έντονος, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά την προτίμηση του κοινού. Τόσο το «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή όσο και η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου καταγράφουν υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στο τηλεοπτικό τοπίο. Με φρέσκο περιεχόμενο, σύγχρονη προσέγγιση και έμφαση στην ψυχαγωγία αλλά και την ενημέρωση, οι δύο εκπομπές πρωταγωνιστούν στη μάχη της πρωινής τηλεθέασης, κατακτώντας σημαντικά ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και σε στοχευμένα γυναικεία κοινά.

Αναλυτικά:

Το «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή αποτελεί τοπ επιλογή του τηλεοπτικού κοινού για πρωινή ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καθημερινά στην κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης, το Happy Day σημείωσε 18,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 , 23,2% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54), ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 29,6% (Γ 15-24).

Η Κατερίνα Καινούργιου και η «Super Κατερίνα» της, πιστή στον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της, πιο σύγχρονη, ώριμη, και πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής, κέρδισε την προτίμηση του κοινού , σημειώνοντας 16,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 21% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54), ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 28,8% (Γ 15-24).



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΑ SMS-ΑΠΑΤΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΑ SMS-ΑΠΑΤΕΣ
Το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεσης και η Γερμανού πρωταγωνιστές στον πίνακα τηλεθέασης τον Σεπτέμβριο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεσης και η Γερμανού πρωταγωνιστές στον πίνακα τηλεθέασης τον Σεπτέμβριο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day”
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day”
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
Πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα: Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στις τηλεθεάσεις
Πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα: Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στις τηλεθεάσεις
Θεσσαλονίκη: Γοήτεψε το κοινό η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Εικόνες και βίντεο.
Θεσσαλονίκη: Γοήτεψε το κοινό η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Εικόνες και βίντεο.
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
4 τραυματίες, 3.600 γαλόνια καυσίμου χύθηκαν σε σύγκρουση φορτηγού με τρένο της Amtrak κοντά στο Λόμποκ
4 τραυματίες, 3.600 γαλόνια καυσίμου χύθηκαν σε σύγκρουση φορτηγού με τρένο της Amtrak κοντά στο Λόμποκ
Αρετή Γριτσιπη :Καθημερινές παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας.
Αρετή Γριτσιπη :Καθημερινές παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας.
Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση
Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση
Κυριακή Σκανδάλου : Καλό μήνα. 1η Οκτώβρη… η μέρα που ξυπνά η θάλασσα κ μαζί της οι μνήμες μου.
Κυριακή Σκανδάλου : Καλό μήνα. 1η Οκτώβρη… η μέρα που ξυπνά η θάλασσα κ μαζί της οι μνήμες μου.
Μελετήσαμε 200 σιδηροδρομικές καταστροφές σε διάστημα 15 ετών και το δυστύχημα που έφερε επανάσταση στην παγκόσμια ασφάλεια
Μελετήσαμε 200 σιδηροδρομικές καταστροφές σε διάστημα 15 ετών και το δυστύχημα που έφερε επανάσταση στην παγκόσμια ασφάλεια