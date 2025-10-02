Ο ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης παραμένει έντονος, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά την προτίμηση του κοινού. Τόσο το «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή όσο και η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου καταγράφουν υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στο τηλεοπτικό τοπίο. Με φρέσκο περιεχόμενο, σύγχρονη προσέγγιση και έμφαση στην ψυχαγωγία αλλά και την ενημέρωση, οι δύο εκπομπές πρωταγωνιστούν στη μάχη της πρωινής τηλεθέασης, κατακτώντας σημαντικά ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και σε στοχευμένα γυναικεία κοινά.

Αναλυτικά:

Το «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή αποτελεί τοπ επιλογή του τηλεοπτικού κοινού για πρωινή ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καθημερινά στην κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης, το Happy Day σημείωσε 18,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 , 23,2% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54), ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 29,6% (Γ 15-24).

Η Κατερίνα Καινούργιου και η «Super Κατερίνα» της, πιστή στον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της, πιο σύγχρονη, ώριμη, και πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής, κέρδισε την προτίμηση του κοινού , σημειώνοντας 16,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 21% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54), ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 28,8% (Γ 15-24).

Πηγή: tvnea.com