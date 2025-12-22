2025-12-22 10:24:20
Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, το οποίο κατέγραψε 15,0%, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και πάλι!» στο Mega με 13,5%, σημειώνοντας ισχυρή παρουσία και σταθερή δυναμική.

Τρίτοι κατετάγησαν οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ με 8,7%, κρατώντας ανταγωνιστικά ποσοστά στη ζώνη.

Ακολούθησε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με 7,3%, ενώ πιο πίσω βρέθηκε το «Ραντεβού το ΣΚ» με 4,1%.

Την κατάταξη έκλεισε η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1 με 2,6%.



Πηγή: tvnea.com
