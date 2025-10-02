2025-10-02 14:23:13
Φωτογραφία για Λάουρα Κοβέσι για Τέμπη: Θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία, εάν η σύμβαση 717 είχε εκτελεστεί στην ώρα της και σωστά
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, διαμήνυσε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει και επισήμανε ότι κατά τις χθεσινές συναντήσεις της με κυβερνητικούς και θεσμικούς αξιωματούχους, συμφωνήθηκε το σχέδιο και το πλάνο για την επιτυχία των ερευνών για την Καλυψώ.enikos.grΑφού η κα Κοβέσι συλλυπήθηκε τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, επανέλαβε ότι θα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
Ο τελευταίος κρότος του Μάσκλου (Μάσκουλο) του Πλιακοπάνου -Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο τελευταίος κρότος του Μάσκλου (Μάσκουλο) του Πλιακοπάνου -Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη: Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2026 η δίκη – Οι 36 κατηγορούμενοι που θα καθίσουν στο εδώλιο για την τραγωδία
Τέμπη: Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2026 η δίκη – Οι 36 κατηγορούμενοι που θα καθίσουν στο εδώλιο για την τραγωδία
Σαν σήμερα: Η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία του 1968 στο Δερβένι
Σαν σήμερα: Η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία του 1968 στο Δερβένι
Στο ακροατήριο οι κατηγορούμενοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη
Στο ακροατήριο οι κατηγορούμενοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη
Τέμπη: Το οργισμένο μήνυμα του Νίκου Πλακιά - Διέρρευσαν φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων
Τέμπη: Το οργισμένο μήνυμα του Νίκου Πλακιά - Διέρρευσαν φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων
Αυτό το έργο τρένων υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύετε στην Ευρώπη
Αυτό το έργο τρένων υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύετε στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 1/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 1/10/2025
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Συμπόσιο» συνταξιούχων σιδηροδρομικών σε ταβέρνα της Ξηροκρήνης. Εικόνες.
«Συμπόσιο» συνταξιούχων σιδηροδρομικών σε ταβέρνα της Ξηροκρήνης. Εικόνες.
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου