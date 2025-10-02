2025-10-02 14:23:13

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, διαμήνυσε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει και επισήμανε ότι κατά τις χθεσινές συναντήσεις της με κυβερνητικούς και θεσμικούς αξιωματούχους, συμφωνήθηκε το σχέδιο και το πλάνο για την επιτυχία των ερευνών για την Καλυψώ.enikos.grΑφού η κα Κοβέσι συλλυπήθηκε τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, επανέλαβε ότι θα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ