2025-10-02 14:25:49
Φωτογραφία για Ο τελευταίος κρότος του Μάσκλου (Μάσκουλο) του Πλιακοπάνου -Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος





Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος

Ο τελευταίος κρότος του  Μάσκλου (Μάσκουλο) του Πλιακοπάνου





Είχε την μορφή μικρού κανονιού. Πως βρέθηκε στην κατοχή του κανείς δεν γνώριζε. Άλλοι λέγανε ότι συνόδευε την Καμπάνα  που ο Οθωμανός διοικητής της Πρέβεζας  είχε στείλει ως πεσκέσι στον Έπαρχο Βόνιτσας. Άλλοι,  ότι ήταν εναπομείναν λάφυρο. Από όπου και αν προερχόταν η χρήση του ήταν απαραίτητη για την βροντερή ανακοίνωση της Ανάστασης του Κυρίου, το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Λάουρα Κοβέσι για Τέμπη: Θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία, εάν η σύμβαση 717 είχε εκτελεστεί στην ώρα της και σωστά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λάουρα Κοβέσι για Τέμπη: Θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία, εάν η σύμβαση 717 είχε εκτελεστεί στην ώρα της και σωστά
Νέα αλλαγή για τη Γη της Ελιάς – Δυσαρέσκεια από τον Ανδρέα Γεωργίου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα αλλαγή για τη "Γη της Ελιάς" – Δυσαρέσκεια από τον Ανδρέα Γεωργίου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Tα λουμινάκια, της Βάντας Παπαϊωάννου – Βουτσά -Γράφει η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
Tα λουμινάκια, της Βάντας Παπαϊωάννου – Βουτσά -Γράφει η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Infotainment σε κρίση:Η τηλεοπτική συνταγή που δεν «γράφει» πια και η νέα πραγματικότητα
Infotainment σε κρίση:Η τηλεοπτική συνταγή που δεν «γράφει» πια και η νέα πραγματικότητα
Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη: Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει...
Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη: Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει...
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΗΤΗ (Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης)
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΗΤΗ (Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 1/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 1/10/2025
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Συμπόσιο» συνταξιούχων σιδηροδρομικών σε ταβέρνα της Ξηροκρήνης. Εικόνες.
«Συμπόσιο» συνταξιούχων σιδηροδρομικών σε ταβέρνα της Ξηροκρήνης. Εικόνες.