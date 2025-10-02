





Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος

Ο τελευταίος κρότος του Μάσκλου (Μάσκουλο) του Πλιακοπάνου













Είχε την μορφή μικρού κανονιού. Πως βρέθηκε στην κατοχή του κανείς δεν γνώριζε. Άλλοι λέγανε ότι συνόδευε την Καμπάνα που ο Οθωμανός διοικητής της Πρέβεζας είχε στείλει ως πεσκέσι στον Έπαρχο Βόνιτσας. Άλλοι, ότι ήταν εναπομείναν λάφυρο. Από όπου και αν προερχόταν η χρήση του ήταν απαραίτητη για την βροντερή ανακοίνωση της Ανάστασης του Κυρίου, το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου....

