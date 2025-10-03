2025-10-03 08:50:47
Η αναστάτωση που πλήττει το νεότερο πολυτελές τρένο της Βρετανίας χτύπησε ξανά με την είδηση ​​ότι το πιο πρόσφατο ταξίδι του - ένα τριήμερο ταξίδι στην περιοχή των Λιμνών - έπρεπε να τερματιστεί μετά από μόλις τέσσερις ώρες λόγω ελαττωματικού μηχανισμού της πόρτας..telegraph.co.ukΌλοι οι επιβάτες – οι οποίοι πλήρωναν τουλάχιστον 11.000 λίρες ανά ζευγάρι – έπρεπε να αποβιβαστούν και να αποδεχτούν sidirodromikanea
