2025-10-02 22:43:02
Φωτογραφία για Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην τελετή βράβευσης των νικητριών του βραβείου «Γυναίκες στις Σιδηροδρομικές Μεταφορές» για το 2025
Οι νικήτριες του Βραβείου Γυναικών στις Σιδηροδρομικές Μεταφορές 2025 ανακοινώθηκαν χθες στην Κρακοβία της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Ημερών Σιδηροδρομικής Ασφάλειας. railwaypro.comΤα βραβεία, που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), την Κοινή Επιχείρηση Σιδηροδρόμων Ευρώπης (EU-Rail), την CER, την UNIFE, την EIM sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...
Τα συναισθήματα επηρεάζουν σχεδόν κάθε ανθρώπινη ασθένεια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα συναισθήματα επηρεάζουν σχεδόν κάθε ανθρώπινη ασθένεια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στον διαγωνισμό για το Θριάσιο ΙΙ.
Νέα παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στον διαγωνισμό για το Θριάσιο ΙΙ.
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 1/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 1/10/2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/10/2025)
Μελετήσαμε 200 σιδηροδρομικές καταστροφές σε διάστημα 15 ετών και το δυστύχημα που έφερε επανάσταση στην παγκόσμια ασφάλεια
Μελετήσαμε 200 σιδηροδρομικές καταστροφές σε διάστημα 15 ετών και το δυστύχημα που έφερε επανάσταση στην παγκόσμια ασφάλεια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Ό,τι αξίζει»: Ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στους Φούρνους και στη Θύμαινα
«Ό,τι αξίζει»: Ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στους Φούρνους και στη Θύμαινα
Δυνατή εκκίνηση για τον Τροχός της Τύχης στο STAR
Δυνατή εκκίνηση για τον Τροχός της Τύχης στο STAR
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει για την 31η συνεχόμενη σεζόν
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει για την 31η συνεχόμενη σεζόν
Οργή για το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει τον ιστορικό σιδηρόδρομο Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο.
Οργή για το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει τον ιστορικό σιδηρόδρομο Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο.