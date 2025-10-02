Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην τελετή βράβευσης των νικητριών του βραβείου «Γυναίκες στις Σιδηροδρομικές Μεταφορές» για το 2025
2025-10-02 22:43:02
Οι νικήτριες του Βραβείου Γυναικών στις Σιδηροδρομικές Μεταφορές 2025 ανακοινώθηκαν χθες στην Κρακοβία της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Ημερών Σιδηροδρομικής Ασφάλειας. railwaypro.comΤα βραβεία, που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), την Κοινή Επιχείρηση Σιδηροδρόμων Ευρώπης (EU-Rail), την CER, την UNIFE, την EIM sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΚάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ