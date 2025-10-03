2025-10-03 08:51:41
Φωτογραφία για Τα εγκαίνια του Μνημείου των Νεομαρτύρων του Έθνους, θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στην Αθήνα.





ΜΝΗΜΕΙΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΘΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

 «…Με βαθειά συγκίνηση και αίσθημα ευγνωμοσύνης, στεκόμαστε σήμερα μπροστά σε ένα έργο, το οποίο δεν είναι απλώς μία αποκατάσταση κτηρίων, αλλά μία πράξη σεβασμού προς την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας...» Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, 8 Μαΐου 2025.  

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Πρόεδρός της, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, μας προσκαλούν στην Τελετή των  Εγκαινίων του Μνημείου των Νεομαρτύρων του Έθνους, στις 7 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 6η απογευματινή που θα πραγματοποιηθεί στον Ιστορικό Εκκλησιαστικό χώρο της οδού Δεινοκράτους 68, κοντά στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη, (είσοδος από Σουηδίας και Ιατρίδου).....



Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
