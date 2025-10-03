2025-10-03 08:23:55

Η πιο GRANDE ομάδα της αθλητικής ενημέρωσης μπαίνει και αυτή την Κυριακή στο γήπεδο του OPEN.



Συντονιστείτε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σε νέα ώρα, στις 23:00, στη συχνότητα του OPEN και παρακολουθείστε τις φάσεις, τα γκολ, όλο το ρεπορτάζ και την ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ.



Θα υπάρξει νικητής στο μεγάλο κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα;



Θα διπλασιάσει τις νίκες του στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός υποδεχόμενος τον Ατρόμητο;



Θα καταφέρει να περάσει από το Περιστέρι η ΑΕΚ αντιμετωπίζοντας την επικίνδυνη Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο;



Θα συνεχίσει την φοβερή πορεία του ο 5ος της βαθμολογίας Λεβαδειακός, υποδεχόμενος τον Παναιτωλικό;



Ο Γιάννης Καραλής και η Κάτια Ταραμπάνκο συντονίζουν την καλύτερη ομάδα σχολιασμού αποτελούμενη από τους άλλοτε διεθνείς ποδοσφαιριστές Ζήση Βρύζα και Γιώργο Αμανατίδη και τους δημοσιογράφους, Κώστα Νικολακόπουλο, Σταύρο Κόλκα, Κώστα Μανωλιουδάκη και Σταύρο Καζαντζόγλου, καθώς και τον ειδικό σε θέματα διαιτησίας Αριστομένη Κουτσιαύτη.



«GRANDE LEAGUE». Κάθε Κυριακή στις 23:00, στο OPEN, η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο. Γίνεται GRANDE!



