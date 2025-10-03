2025-10-03 08:23:55
Φωτογραφία για «GRANDE LEAGUE»: Η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο στο OPEN
Η πιο GRANDE ομάδα της αθλητικής ενημέρωσης μπαίνει και αυτή την Κυριακή στο γήπεδο του OPEN.

Συντονιστείτε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σε νέα ώρα, στις 23:00, στη συχνότητα του OPEN και παρακολουθείστε τις φάσεις, τα γκολ, όλο το ρεπορτάζ και την ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ.

Θα υπάρξει νικητής στο μεγάλο κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα;

Θα διπλασιάσει τις νίκες του στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός υποδεχόμενος τον Ατρόμητο;

Θα καταφέρει να περάσει από το Περιστέρι η ΑΕΚ αντιμετωπίζοντας την επικίνδυνη Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο;

Θα συνεχίσει την φοβερή πορεία του ο 5ος της βαθμολογίας Λεβαδειακός, υποδεχόμενος τον Παναιτωλικό;

Ο Γιάννης Καραλής και η Κάτια Ταραμπάνκο συντονίζουν την καλύτερη ομάδα σχολιασμού αποτελούμενη από τους άλλοτε διεθνείς ποδοσφαιριστές Ζήση Βρύζα και Γιώργο Αμανατίδη και τους δημοσιογράφους, Κώστα Νικολακόπουλο, Σταύρο Κόλκα, Κώστα Μανωλιουδάκη και Σταύρο Καζαντζόγλου, καθώς και τον ειδικό σε θέματα διαιτησίας Αριστομένη Κουτσιαύτη.

«GRANDE LEAGUE». Κάθε Κυριακή στις 23:00, στο OPEN, η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο. Γίνεται GRANDE!

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Μία αναπάντεχη δολοφονία θα ανατρέψει όλα τα σχέδια!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Μία αναπάντεχη δολοφονία θα ανατρέψει όλα τα σχέδια!
Το νεότερο πολυτελές τρένο της Βρετανίας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη των ταξιδιωτών.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το νεότερο πολυτελές τρένο της Βρετανίας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη των ταξιδιωτών.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Από την ΕΡΤ στο Mega News – Ενίσχυση στη βραδινή ενημέρωση...
Από την ΕΡΤ στο Mega News – Ενίσχυση στη βραδινή ενημέρωση...
Σάρωσε το Champions League: Άρσεναλ – Ολυμπιακός στην κορυφή της prime time
Σάρωσε το Champions League: Άρσεναλ – Ολυμπιακός στην κορυφή της prime time
Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN
Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN
Παρουσιάστηκε το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ – Πότε αλλάζει η Ερτ2 και πως θα γίνει;
Παρουσιάστηκε το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ – Πότε αλλάζει η Ερτ2 και πως θα γίνει;
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΘΕΤΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΟΙ SCI FI ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Η ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΘΕΤΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΟΙ SCI FI ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Φάκελος Συντάξεις: Τα 4 μπόνους με όφελος μέχρι 1000 ευρώ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Φάκελος Συντάξεις: Τα 4 μπόνους με όφελος μέχρι 1000 ευρώ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην τελετή βράβευσης των νικητριών του βραβείου «Γυναίκες στις Σιδηροδρομικές Μεταφορές» για το 2025
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην τελετή βράβευσης των νικητριών του βραβείου «Γυναίκες στις Σιδηροδρομικές Μεταφορές» για το 2025
Τα συναισθήματα επηρεάζουν σχεδόν κάθε ανθρώπινη ασθένεια
Τα συναισθήματα επηρεάζουν σχεδόν κάθε ανθρώπινη ασθένεια
Κάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...
Κάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...