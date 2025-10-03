2025-10-03 08:23:55

H κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται με νέο επεισόδιο τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1 για να μας χαρίσει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.



Όσα θα δούμε 3ο επεισόδιο



Τ’ αδέρφια, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, παραδέχονται μεταξύ τους ότι και οι τρεις συναντήθηκαν με τον Τσατσάνη, αλλά κανείς δεν έχει πάρει τα χρήματα. Έτσι, αυτονομούνται και αποφασίζουν να ψάξουν οι ίδιοι να τα βρουν στο σπίτι του πατέρα τους. Για κακή τους τύχη, όμως, την ίδια σκέψη κάνει και ο Μιχαήλος, αλλά και ο Μπόζας, ο μπράβος που ο Τσατσάνης είχε συμφωνήσει να του μεταφέρει τα κλεμμένα λεφτά στο εξωτερικό. Μία αναπάντεχη δολοφονία, όμως, θα ανατρέψει όλα τα σχέδια και θ’ αλλάξει για πάντα τις ισορροπίες Πηγή: tvnea.com



