2025-10-15 09:55:52
Φωτογραφία για Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Πόνο η 15η Οκτωβρίου
Η Ε.Ε.Α. καλεί φορείς υγείας, επαγγελματίες, πολίτες και μέσα ενημέρωσης να συμβάλουν σε έναν ανοιχτό διάλογο για την πραγματικότητα του χρόνιου πόνου και τη σημασία της πρόληψης.

«Για πολλούς, ο πόνος είναι ένας σκιώδης συνοδοιπόρος. Για εμάς, είναι μια πρόκληση που αξίζει γνώση, φροντίδα και ενσυναίσθηση». Με αυτό το σύνθημα, η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας (Ε.Ε.Α.) στηρίζει και φέτος την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Πόνο, όπως έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πόνου (EFIC) για κάθε τρίτη Τετάρτη του Οκτωβρίου — φέτος στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Η Ε.Ε.Α. καλεί φορείς υγείας, επαγγελματίες, πολίτες και μέσα ενημέρωσης να συμβάλουν σε έναν ανοιχτό διάλογο για την πραγματικότητα του χρόνιου πόνου και τη σημασία της πρόληψης.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έρχεται «Στο κέντρο» και τον Γιώργο Κουβαρά
Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης των μεσημεριανών εκπομπών
