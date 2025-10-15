2025-10-15 09:55:52

Η Ε.Ε.Α. καλεί φορείς υγείας, επαγγελματίες, πολίτες και μέσα ενημέρωσης να συμβάλουν σε έναν ανοιχτό διάλογο για την πραγματικότητα του χρόνιου πόνου και τη σημασία της πρόληψης.



«Για πολλούς, ο πόνος είναι ένας σκιώδης συνοδοιπόρος. Για εμάς, είναι μια πρόκληση που αξίζει γνώση, φροντίδα και ενσυναίσθηση». Με αυτό το σύνθημα, η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας (Ε.Ε.Α.) στηρίζει και φέτος την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Πόνο, όπως έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πόνου (EFIC) για κάθε τρίτη Τετάρτη του Οκτωβρίου — φέτος στις 15 Οκτωβρίου 2025.



Η Ε.Ε.Α. καλεί φορείς υγείας, επαγγελματίες, πολίτες και μέσα ενημέρωσης να συμβάλουν σε έναν ανοιχτό διάλογο για την πραγματικότητα του χρόνιου πόνου και τη σημασία της πρόληψης.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ