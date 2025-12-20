2025-12-20 10:39:15
Αστρονόμοι χρησιμοποιώντας το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb, ανακάλυψαν έναν παράξενο εξωπλανήτη σε σχήμα λεμονιού που περιφέρεται γύρω από ένα πάλσαρ – ένα υπερπυκνό, ταχέως περιστρεφόμενο νεκρό άστρο νετρονίων. Το παράξενο με αυτόν είναι ότι η ατμόσφαιρά του είναι εμπλουτισμένη με άνθρακα – αλλά στερείται αζώτου και οξυγόνου. Αυτό έχει σημασία επειδή παντού στο σύμπαν, όπου υπάρχει άνθρακας, συνήθως υπάρχει άζωτο και οξυγόνο.

Ο γιγάντιος αέριος εξωπλανήτης με την ονομασία PSR J2322-2650b, με μάζα όσο ο Δίας, περιφέφεται γύρω από ένα πάλσαρ, το οποίο εκπέμπει πίδακες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τους πόλους του σε τακτά χρονικά διαστήματα – όπως ακριβώς ένας φάρος

. Όταν οι αστρονόμοι παρατήρησαν το φάσμα εκπομπής της ατμόσφαιρας του πλανήτη, βρήκαν μήκη κύματος που αντιστοιχούσαν σε μοριακό άνθρακα, ο οποίος θεωρούν ότι θα μπορούσε να βρίσκεται επίσης και στον πυρήνα του πλανήτη με τη μορφή διαμαντιών.

Επειδή ο PSR J2322-2650b είναι αρκετά μεγάλος και αρκετά κοντά στον πάλσαρ γύρω από τον οποίο περιφέρεται, οι παλιρροϊκές δυνάμεις έδωσαν στον πλανήτη το σχήμα λεμονιού. Αλλά οι αστρονόμοι γνωρίζουν και άλλους αέριους γίγαντες εξωπλανήτες που περιφέφονται γύρω από συνηθισμένα άστρα και οι οποίοι είναι παραμορφωμένοι, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μυστήριο είναι το πώς σχηματίστηκε αυτός ο πλανήτης, δεδομένης της παράξενης ατμόσφαιράς του. Μια εξήγηση είναι ότι ο ίδιος ο πλανήτης είναι τα απογυμνωμένα υπολείμματα ενός πρώην άστρου – αλλά αυτό δεν λύνει το μυστήριο του οξυγόνου και του αζώτου που λείπει. Ίσως να πρόκειται για ένα εντελώς νέο είδος αστρονομικού αντικειμένου.



διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες:

1. A carbon-rich atmosphere on a windy pulsar planet – https://arxiv.org/abs/2509.04558

2. This Planet Is the Shape of a Lemon. That May Be the Least Weird Thing about It – https://www.scientificamerican.com/article/scientists-are-baffled-by-this-bizarre-lemon-shaped-exoplanet/



Πηγή:https://physicsgg.me/


tinanantsou.blogspot.gr
