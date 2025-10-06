2025-10-06 07:07:53
Φωτογραφία για ΚΚΕ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΜΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

 



ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Για την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Ευρυτανία

«…Έφτασαν ντυμένοι «φίλοι»

αμέτρητες φορές οι εχθροί μου

τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας.

Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε

παρά μόνο σίδερο και φωτιά...»

Οδ. Ελύτης

Η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου το διήμερο 30 Σεπτέμβρη-1 Οκτώβρη στην  Ευρυτανία που χαρακτηρίστηκε μάλιστα από τους διοργανωτές ως «ιστορική»(!!!) δεν ήταν τίποτε άλλο από μια προπαγανδιστική φούσκα. Το «Στρατηγικό Σχέδιο» αποδείχτηκε «άνθρακες» παρά τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα σιδηροδρομικά προβλήματα στην Ευρώπη αποκαλύπτουν μια επικίνδυνη αποτυχία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα σιδηροδρομικά προβλήματα στην Ευρώπη αποκαλύπτουν μια επικίνδυνη αποτυχία
Συντάξεις: Νέος μηχανισμός αυξήσεων για 4 κατηγορίες – Τι αλλάζει, πότε και για ποιους; [πίνακες]
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Νέος μηχανισμός αυξήσεων για 4 κατηγορίες – Τι αλλάζει, πότε και για ποιους; [πίνακες]
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επίσημη επίσκεψη του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στην Αυστρία για την τελική διάνοιξη της Σιδηροδρομικής Σήραγγας του Μπρένερ
Επίσημη επίσκεψη του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στην Αυστρία για την τελική διάνοιξη της Σιδηροδρομικής Σήραγγας του Μπρένερ
Επίσκεψη της Νίκης Φλώρου - Καραγιάννη σε δύο μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες της Αιτωλοακαρνανίας
Επίσκεψη της Νίκης Φλώρου - Καραγιάννη σε δύο μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες της Αιτωλοακαρνανίας
Επίσκεψη Κυρανάκη στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης. Εικόνες
Επίσκεψη Κυρανάκη στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης. Εικόνες
Επίσκεψη Χατζηδάκη - Ταχιάου σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη Χατζηδάκη - Ταχιάου σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη-ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της LIAFARM στο πλαίσιο του Summer School “CityMinds” του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Επίσκεψη-ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της LIAFARM στο πλαίσιο του Summer School “CityMinds” του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ: Δράσεις σε σχολεία
Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ: Δράσεις σε σχολεία
Η ανάγκη για ένα αδιάβλητο και αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Η ανάγκη για ένα αδιάβλητο και αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ευχές για καλή ποδοσφαιρική χρονιά από τον Γενικό αρχηγό του Ηρακλή Αστακού Στάθη Κουνάδη
Ευχές για καλή ποδοσφαιρική χρονιά από τον Γενικό αρχηγό του Ηρακλή Αστακού Στάθη Κουνάδη
Το νέο τρένο Maglev της Ιαπωνίας επαναπροσδιορίζει την καινοτομία στα ταξίδια υψηλής ταχύτητας
Το νέο τρένο Maglev της Ιαπωνίας επαναπροσδιορίζει την καινοτομία στα ταξίδια υψηλής ταχύτητας
Για να ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών μένει μόνο η μετάφραση στα Ιταλικά
Για να ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών μένει μόνο η μετάφραση στα Ιταλικά