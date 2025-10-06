ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Για την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Ευρυτανία

«…Έφτασαν ντυμένοι «φίλοι»

αμέτρητες φορές οι εχθροί μου

τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας.

Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε

παρά μόνο σίδερο και φωτιά...»

Οδ. Ελύτης

Η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου το διήμερο 30 Σεπτέμβρη-1 Οκτώβρη στην Ευρυτανία που χαρακτηρίστηκε μάλιστα από τους διοργανωτές ως «ιστορική»(!!!) δεν ήταν τίποτε άλλο από μια προπαγανδιστική φούσκα. Το «Στρατηγικό Σχέδιο» αποδείχτηκε «άνθρακες» παρά τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...