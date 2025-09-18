2025-09-18 11:23:42

Επίσημη επίσκεψη στην Αυστρία, με αφορμή την τελική διάνοιξη της Σήραγγας Βάσης του Μπρένερ, στα σύνορα Αυστρίας – Ιταλίας, πραγματοποιεί ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.Ο κ. Τζιτζικώστας, μαζί με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Christian Stocker και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Giorgia Meloni, θα παραστούν σήμερα στη συνάντηση των δυο πλευρών εκσκαφής της Σήραγγας sidirodromikanea

