2025-09-18 11:23:42
Φωτογραφία για Επίσημη επίσκεψη του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στην Αυστρία για την τελική διάνοιξη της Σιδηροδρομικής Σήραγγας του Μπρένερ
Επίσημη επίσκεψη στην Αυστρία, με αφορμή την τελική διάνοιξη της Σήραγγας Βάσης του Μπρένερ, στα σύνορα Αυστρίας – Ιταλίας, πραγματοποιεί ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.Ο κ. Τζιτζικώστας, μαζί με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Christian Stocker και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Giorgia Meloni, θα παραστούν σήμερα στη συνάντηση των δυο πλευρών εκσκαφής της Σήραγγας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Σταθερά πρώτο το Live News, χαμηλές πτήσεις για ΣΚΑΪ και OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Σταθερά πρώτο το Live News, χαμηλές πτήσεις για ΣΚΑΪ και OPEN
Ισολογισμός Δήμου Ξηρομέρου 2023 - Η επικίνδυνη λογική και τακτική να περάσουμε ότι: ''όλοι ίδιοι είναι''. Σίγουρα δεν είναι όλοι ίδιοι και φαίνεται καθαρά. Επί της διοίκησης Τριανταφυλλάκη δεν έχει δημιουργηθεί νέο χρέος και αυτό είναι απολύτως αληθές.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ισολογισμός Δήμου Ξηρομέρου 2023 - Η επικίνδυνη λογική και τακτική να περάσουμε ότι: ''όλοι ίδιοι είναι''. Σίγουρα δεν είναι όλοι ίδιοι και φαίνεται καθαρά. Επί της διοίκησης Τριανταφυλλάκη δεν έχει δημιουργηθεί νέο χρέος και αυτό είναι απολύτως αληθές.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το φιλόδοξο όραμα δημιουργίας μιας διευρωπαϊκής σιδηροδρομικής γραμμής
Το φιλόδοξο όραμα δημιουργίας μιας διευρωπαϊκής σιδηροδρομικής γραμμής
Επίσκεψη της Νίκης Φλώρου - Καραγιάννη σε δύο μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες της Αιτωλοακαρνανίας
Επίσκεψη της Νίκης Φλώρου - Καραγιάννη σε δύο μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες της Αιτωλοακαρνανίας
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα της σειράς «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα της σειράς «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»
Συνάντηση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη
Συνάντηση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Τι ώρα θα ξεκινά;
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Τι ώρα θα ξεκινά;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρέιλερ πολλά, τηλεθέαση λίγη: το στοίχημα της ΕΡΤ1 που δεν βγήκε
Τρέιλερ πολλά, τηλεθέαση λίγη: το στοίχημα της ΕΡΤ1 που δεν βγήκε
«Η Ελλάδα ψηφίζει» επιστρέφει ανανεωμένο τον Οκτώβριο - Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν...
«Η Ελλάδα ψηφίζει» επιστρέφει ανανεωμένο τον Οκτώβριο - Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν...
ΕΟΔΥ: Στους 7 ανήλθαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου
ΕΟΔΥ: Στους 7 ανήλθαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε φωτογραφικό υλικό από τοPRESS EVENT της νέας κωμικής σειράς
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε φωτογραφικό υλικό από τοPRESS EVENT της νέας κωμικής σειράς
Η μάχη των πρωινών ενημερωτικών συνεχίζεται – Ποιοι κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό
Η μάχη των πρωινών ενημερωτικών συνεχίζεται – Ποιοι κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό