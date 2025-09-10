ximeronews

Στο πλαίσιο των επαφών και των επισκέψεων σε επιχειρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας, που καθιέρωσε με την εκλογή της στη θέση της προέδρου το τμήματος μεταποίησης του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η κα Νίκη Φλώρου - Καραγιάννη βρέθηκε σήμερα ( Τρίτη 9/9/2025) σε δύο σπουδαίες εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου επεξεργασίας , συσκευασίας και τυποποίησης βρώσιμων ελιών και ελαιολάδου. ....Διαβάστε Περισσότερα...