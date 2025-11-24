2025-11-24 21:35:36
Φωτογραφία για Αναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τον Προαστιακό.
Η επίσκεψη Μητσοτάκη την Πέμπτη αναβάλλεται καθώς θα την ίδια μέρα αναμένετα να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίουVoria.grΣτη Θεσσαλονίκη επρόκειτο να βρεθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός με την ευκαιρία της έναρξης, από την περασμένη εβδομάδα των έξι νέων δρομολογίων του Προαστιακού από το Σιδηροδρομικό Σταθμό προς και από τη Σίνδο.Η επίσκεψη αναβάλλεται καθώς sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι Αποκαλύψεις πάνε στο «5X5» CELEBRITY
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι Αποκαλύψεις πάνε στο «5X5» CELEBRITY
Οι επιβάτες του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας διαμαρτύρονται για την αλλαγή του πρωινού δρομολογίου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι επιβάτες του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας διαμαρτύρονται για την αλλαγή του πρωινού δρομολογίου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ξεκινούν από σήμερα τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη -Σίνδος - Θεσσαλονίκη για φοιτητές
Ξεκινούν από σήμερα τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη -Σίνδος - Θεσσαλονίκη για φοιτητές
Αυτα είναι τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη -Σίνδος - Θεσσαλονίκη.
Αυτα είναι τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη -Σίνδος - Θεσσαλονίκη.
Τι πραγματικά συνέβη με προαστιακό τρένο. Μπήκε σε λάθος γραμμή η όχι
Τι πραγματικά συνέβη με προαστιακό τρένο. Μπήκε σε λάθος γραμμή η όχι
Αναβάλλεται η αυριανή παρουσίαση βιβλίου του Αλέξανδρου Σάββα με τίτλο «Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας»
Αναβάλλεται η αυριανή παρουσίαση βιβλίου του Αλέξανδρου Σάββα με τίτλο «Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας»
Αναβάλλεται η δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
Αναβάλλεται η δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στο OPEN η νέα βάση του Κοκλώνη: Η Barking Well αλλάζει έδρα
Στο OPEN η νέα βάση του Κοκλώνη: Η Barking Well αλλάζει έδρα
Η Ελένη Τσολάκη και στην prime time του ΑΝΤ1
Η Ελένη Τσολάκη και στην prime time του ΑΝΤ1
Μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία συνδέει τη Βουδαπέστη με πολλές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης
Μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία συνδέει τη Βουδαπέστη με πολλές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης
Μηνιαίο “λουκέτο” από Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star
Μηνιαίο “λουκέτο” από Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star
Το CSI: LAS VEGAS κάνει πρεμιέρα στο MAK TV σε πρώτη τηλεοπτική προβολή...
Το CSI: LAS VEGAS κάνει πρεμιέρα στο MAK TV σε πρώτη τηλεοπτική προβολή...