Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα στο σιδηροδρομικο μουσείο Θεσσαλονικης ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τον κ. Κυρανάκης υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Πάταρας και μέλη της διοίκησης.Ο Υπουργός ξεναγήθηκε στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του μουσείου και ενημερώθηκε για την ιστορία του και τα εκθέματά του.Μετά sidirodromikanea
