Ο Γιώργος Κουβαράς επιστρέφει «Στο κέντρο» κάθε Τέταρτη βράδυ, στις 22:00, στο ΕΡΤnews. Η εκπομπή φέρνει στο προσκήνιο πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού.

Ο Γιώργος Κουβαράς συζητά τετ-α-τετ με τους καλεσμένους του, αναζητώντας όσα κρύβονται πίσω από τα γεγονότα, ενώ την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν φέρνει «Στο κέντρο» και μη αναμενόμενα δίδυμα που συνομιλούν δημιουργικά σε μια τηλεοπτική εμπειρία αλήθειας και ουσίας.

Στην πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου στο ΕΡΤnews, την Τέταρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 22:00, συζητούν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης.



Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού.
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού.
ALPHA: Η Εθνική στο δρόμο για το Μουντιάλ! | Πέμπτη 9/10 & Κυριακή 12/10 στις 21:45
