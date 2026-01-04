





Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό, ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, μετά από οξύ έμφραγμα.

Ο Λιάγκας θέλησε να μοιραστεί το δικό του «αντίο» μέσα από μια προσωπική ανάρτηση, αναδεικνύοντας όχι μόνο την ανεκτίμητη επαγγελματική κληρονομιά του Παπαδάκη, αλλά και τη ζεστή, ανθρώπινη σχέση που τους συνέδεε.

Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό.







Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του.

Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό.

Είμαι συντετριμμένος.

Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στην ανάρτησή του.

Πηγή: tvnea.com