





Αυτή τη στιγμή προβάλλεται σε επανάληψη η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με καλεσμένο τον Γιώργο Παπαδάκη. Ο Νίκος Χατζηνικολάου τον είχε υποδεχτεί σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, όπου ξεδιπλώθηκε η πολυετής πορεία του στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης μίλησε ανοιχτά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία, τα αμέτρητα χρόνια στο «Καλημέρα Ελλάδα», τις δυσκολίες, τις επιλογές και τις στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα του, σε μια κατάθεση ψυχής γεμάτη ειλικρίνεια και συναίσθημα.

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη , ως φόρος τιμής και σε ανάμνηση του αγαπημένου Γιώργου Παπαδάκη, υπογραμμίζοντας την τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε και το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε στην ελληνική ενημέρωση.

Πηγή: tvnea.com