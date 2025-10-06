Ο Alpha δίπλα στην Εθνική για τα προκριματικά του Μουντιάλ!

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 21:45

ΣΚΩΤΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ







Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 21:45

ΔΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Ο Alpha παραμένει πιστός δίπλα στην Εθνική μας ομάδα και τη συντροφεύει στο ταξίδι της με στόχο τη συμμετοχή, μετά από 12 χρόνια, σε Μουντιάλ.

Να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης θέλει η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις που μοιάζουν με τελικοί, μετά την ήττα με 3-0 από την Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει 3 βαθμούς, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ελπίδες υπάρχουν ακόμη και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, η οποία δίνει το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση, αλλά και η δεύτερη θέση στον όμιλο, της δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρόκριση, μέσω των play offs.

Δυο βήματα καθοριστικά, αρχής γενομένης από το πρώτο ματς στη Γλασκώβη κόντρα στην Σκωτία. Επτά μήνες έχουν περάσει από την επική νίκη με 0-3, που ανέβασε την Εθνική μας στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Nations League. Με οδηγό το συγκεκριμένο παιχνίδι, η γαλανόλευκη θέλει να «αλώσει» και πάλι την πρωτεύουσα της Σκωτίας και να φύγει νικήτρια με τους τρεις βαθμούς να προστίθενται στη συγκομιδή της.

Ένα ποδοσφαιρικό υπερθέαμα ετοιμάζει για άλλη μια φορά ο Alpha. Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 21:00 ξεκινά η Pre Game εκπομπή με τον Άγγελο Στυλιάδη και εκλεκτούς καλεσμένους. Από το «Hamden Park» οι Νίκος Νταμπίζας, Ισίδωρος Πρίντεζης και Σπύρος Νάσιος θα μας μεταφέρουν το κλίμα, λίγο πριν από τη σέντρα, με συνεντεύξεις και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στις 21:45 σέντρα του σπουδαίου παιχνιδιού και αμέσως μετά τη λήξη ακολουθεί η Post Game εκπομπή με όλο το ρεπορτάζ από τη Γλασκώβη.

Η Εθνική μας πετάει από τη Γλασκώβη στην Κοπεγχάγη για το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι, με την Δανία στην Κοπεγχάγη. Ένα ματς που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια της στον όμιλο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η νέα γενιά του Ελληνικού ποδοσφαίρου αναζητούν μια γλυκιά εκδίκηση για την ήττα στην πρώτη μεταξύ μας αναμέτρηση. Και σε αυτό το παιχνίδι ο Alpha θα σας προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα με εκπομπές, ρεπορτάζ και δηλώσεις. Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 21:45 η σέντρα, με την Pre Game εκπομπή, με τον Άγγελο Στυλιάδη, να ξεκινά και πάλι στις 21:00.

Πηγή: tvnea.com